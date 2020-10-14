新加坡第三季經濟縮7%　金管局維持匯率區間斜率不變

新加坡金管局公布，考慮到經濟狀況的惡化和通脹前景，維持匯率區間斜率為零，符合預期。另預期，今年經濟將收縮5%至7%。

至於新加坡第三季國內生產總值(GDP)收縮7%，預期跌6.8%。

而在外部需求仍然謹慎和跨境旅行持續受到限制的情況下，新加坡金管局預計經濟將在今年第四季放緩，並在2021年保持適度增長。但2020年表現良好的行業，例如製藥業，可能在來年放緩，與旅遊相關的行業將面臨長期阻力。

當局稱，除非新冠肺炎疫情再次惡化，否則在今年經濟衰退之後，該國經濟有望在2021年實現增長。估計今年通脹介乎負0.5%至0之間；明年核心通脹將保持在0至1%的低位，料總體通脹將介乎負0.5%至0.5%。

由於預期核心通脹將保持較低水平，新加坡金管局估計將在未來一段時間維持寬鬆政策。

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