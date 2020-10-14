【專家點評】鄭勤龍：港股反彈或已屆尾聲

從卦象顯示，恒指走勢正處於《雷火豐》變《澤風大過》之中。在易經，有所謂物極必反，意謂凡事不宜太過的道理。今「豐」卦和「大過」卦皆帶有事物已差不多到達盡頭之意，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可預示恒指在短期內的走勢或將準備向反方向行走的時候。

承接上周預示恒指在短期內的走勢或趨向偏淡行走居多的《風水渙》變《天澤履》卦，恒指上周三在23,999點開市後便重上24,000點水平，隨後雖然連續兩日陰燭收市，然而在周日(11日)受到內地突然印發改革試點實施方案的利好消息帶動下，令港股回勇，並將本來市場盛傳周內美國將公布針對中港金融機構的第二份制裁名單的負面氣氛給扭轉，指數在周一單日升了530點，重上了50天移動平均線，收報24,649點。

「豐」卦帶有豐滿之象，豐字本義為盛滿了的豆，豆是古代盛肉的餐具，豆上盛滿了肉就是豐，而「大過」卦則有大的超過之意，然而由於「大過」帶有棟樑不穩之象，因此可類化為不勝負荷，所越過的幅度越多，相對上將來所帶來的調整幅度便會越深。

玄學金融家 鄭勤龍

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