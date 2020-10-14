【股市估市】馮宏遠：拜登勝算高　美股掀「藍浪效應」

美國總統特朗普染疫之後，僅短短幾天便康復出院，有不少民意調查顯示，民主黨候選人拜登的領先優勢進一步擴闊，令原先投資者對大選不確定性疑慮有所消除，市場轉而憧憬拜登當選後的政策，並預先折現在股市上面。

之前投資者對民主黨執政後會提高企業稅的憂慮放在一旁，反而預期拜登當選後會即時加碼財政刺激政策，另外市場亦針對傳統上民主黨支持的行業先一步炒作，包括再生能源行業及傳統消費行業，以及拜登競選政綱中提出大型基建救經濟及醫用大麻合法化，投資者在大選開始前已偷步追入基建、新能源及大麻行業公司。

被華爾街稱為「藍色浪潮」的投機浪所籠罩，令10月開局一反上月科技股殺倉調整，納指似已完成調整再蓄勢破頂之象。策略上把握到月初回升一轉的讀者，筆者認為仍可持有，現時至月底料仍反覆上升，但短線波幅應會日漸擴大，尤其預計到月底市場已將拜登勝選效應大部分折現，屆時只要選戰上稍有變數，市況亦有可能急劇反轉，留意「藍浪」亦是短線支持中港股市的因素之一，總而言之，港股及美股升浪，距離大選日愈近，值博率反而下降，愈見小心。

馭風聯合創辦人、華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠

(筆者為註冊持牌人士)

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