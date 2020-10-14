【專家視野】施羅德：走向低碳經濟　聚焦非美企

過去十年，美國股市引領環球股市升勢。截至今年8月31日，美國股市的升幅高達292%，而環球股市的升幅則僅73%(分別按MSCI美國指數及MSCI AC世界(美國除外)指數以美元計)。

隨着氣候變化，在各國政治及社會議程中成為較優先處理的項目，去碳化有可能成為未來十年的大趨勢。我們認為，很多已為未來走向低碳經濟作好準備的企業是在美國以外上市的公司。

雖然美國有不少企業在各自的領域中佔據主導地位，但在可再生能源領域卻不盡相同。如風能行業，在全球佔領導地位的企業寥寥可數，當中只有一家主要製造商是來自美國。全球最大的營運商包括一家丹麥企業及一家德國及西班牙合資集團；來自中國的企業則專注內地市場。

同時，太陽能行業主要由內企主導。它們在多晶硅生產及太陽能電池產能方面處於領導地位。雖然該行業的商品化程度較高，而達致高於平均利潤的空間有限，但隨着市場對太陽能的需求增長，這些中企料可從中受益。

從去碳化來看，電池是電動汽車的重要組成部分，而該市場的領導者亦是非美企。現時電池供應鏈是由亞洲企業主導。雖然美國及歐洲汽車公司或會在增加電動汽車產量後嘗試擴大在本土市場採購電池的規模，但相關專業技術目前仍掌握在這些亞洲企業手中。

另電動汽車的主要消費者亦集中在中國及歐洲市場。在市場加快應用下，料將產生規模經濟效益、推動專業技術發展，以及促進相關服務業的增長步伐，為行業帶來支持。施羅德的可持續投資團隊就全球逾10,000家致力透過「科學基礙減碳目標」(SBTI) 應對氣候變化的企業進行分析，研究發現，不同地區存在顯著的差異。

在上市公司的組別僅13%來自西歐，但當中已設立SBTI的公司已佔總數的38%。反觀，北美公司佔該組別總數26%，但已設立SBTI的公司僅佔22%。在亞洲已發展市場、拉丁美洲及歐洲新興市場，致力於SBTI的公司佔比亦高於北美。為應對氣候變化，全球各地的碳稅及碳價格或會上調。因此，這些主動減碳的公司將具有更強的競爭及成本優勢。

美股過去十年的主導地位歸功於幾個關鍵行業中少數大型股的強勁表現，而引領升勢的是五大科技股Facebook、Amazon、蘋果公司(Apple Inc.)、Netflix和Google母公司Alphabet。雖然這些公司很可能在所屬行業中將繼續維持領導地位，但隨着未來市場對低碳發展的需求日增，我們認為非美國公司在去碳化過程中所扮演的領導角色實在不容忽視。

施羅德投資管理(香港)首席投資組合經理 Simon Webber

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