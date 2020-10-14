A股快報：三大指數偏軟　資源股呈弱

內地股市向下走，滬綜指低開6點或0.18%，報3,353點；深成指低開17點或0.12%，至13,781點；創業板指數低開6點或0.25%，至2,777點。

板塊方面，煤炭及有色金屬股齊跌0.3%，金融及地產股偏軟。

個股方面，格力電器漲2.7%。公司指大股東珠海明駿計劃回購公司股份，回購金額介乎30億至60億元人民幣(下同)，回購價不超過每股70元。

分眾傳媒升停板。公司發盈喜，預料首3季度淨利潤為19.7億至22.23億元，按年增約45%至63%。其中第3季度純利為11.5億至14億元，按年升約97%至140%。

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