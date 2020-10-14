全球經貿戰：傳英國擬推新法防外國併購關鍵資產

英國首相約翰遜的政府擬推出一項激進的新法，將賦予大臣權力撤銷對英國公司的外國投資，以阻止敵對國家獲得對關鍵資產的控制，並有可能對已經達成的交易帶來重大疑慮。

外電引述消息透露，該《國家安全和投資法案》在起草的最後階段，接近敲定，但某些部分仍需內部辯論，可能在本月稍後時間公布。該法案旨在涵蓋國防和關鍵基礎設施等領域的交易，並將制訂條款保護敏感的知識產權。

據了解，該法律草案中可能最具爭議的部分，是允許政府在涉及國家安全的情況下可追溯進行干預，意味着允許政府官員回顧過去引起擔憂的併購交易。

英國商業、能源和工業戰略部發言人稱，該法案將在議會時間許可下提出，依然是政府議程的優先事項。

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