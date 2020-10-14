【深度解構】美元半年貶5%　係時候買入嗎？

美國聯儲局年內大減利率並推出無限量化寬鬆救市，美元持續轉弱，追蹤美元兌6種主要貨幣的美匯指數在過去近半年累跌約5%。外媒引述華爾街分析指，大選後美元繼續貶值的機會仍然較高。

報道引述荷蘭國際集團認為，隨着拜登持續擴大領先，美國總統大選出現爭議的機率亦隨之下降，假設民主黨成為執政黨，並推出大規模財政刺激措施，且聯儲局繼續將利率維持在低水平，選舉後的美元前景將顯得更脆弱。

此外，投資銀行高盛指出，投資者宜考慮沽美元，原因是當前拜登支持率領先特朗普，若拜登勝出，民主黨掌控參議院，拜登可能會推出大規模財政刺激措施，造成通脹效應，並加快美元貶值，則美匯指數有機會回落至2018年的低位即88.25水平。

除了低息環境使然外，貿易戰亦是弱美元的主因之一，皆因過去3年半貿易關係的不確定性弱化了減稅、放寬產業管制等措施對刺激經濟的效益。

分析又指，未來美元還會貶值，雖然第四季有機會反彈，但長期偏弱格局未改。外媒引述渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，從歷史經驗來看，美國大選期間美元震盪區間約在6%至8%之間，他預計未來12個月，美匯指數很有可能跌至90以下。他指出，聯儲局9月會議暗示2023年前不考慮加息，美元貶值壓力不小，他建議應利用美元具有流動性佳的特性，投資美股或新興市場美元計價債券，才會有比較好的回報率。

此外，美元弱，有利黃金價格，惟以黃金避險，比重通常在5%；若美元再走弱，可提高至10%。然而，考慮到金價已率先上升，即使美匯指數貶至90，金價在每安士2,000美元已反映避險需求，故高追要注意風險。

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