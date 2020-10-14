新冠肺炎：達美航空上季轉虧421億　恢復需時至少兩年

新冠肺炎疫情重擊航空業，達美航空(Delta Air Lines)第三季錄得淨虧損高達54億美元(約421.2億港元)，其舵手Glen Hauenstein更警告，恢復可能需要兩年甚至更長時間。受此消息影響，達美航空周二(13日)收市報31.77美元，跌2.67%。

截至9月30日止第三季，達美航空營業收入為30.6億美元，按年跌約76%，遠差過去年同期的125.6億美元；上季淨損53.79億美元，去年同期盈利為14.95億美元；經調整後每股虧損約3.3美元，高於分析師預期的虧損3美元。

達美航空上季業績遜色，主因是高度依賴商務旅行與國際航線，惟這兩大業務在疫情期間遭受重創。該公司為美企業績期打頭陣放榜的航空公司，其他公司亦十分依賴上述兩個領域，意味着他們的成績表亦不太樂觀。

第三季，達美航空將現金消耗速度由第二季每日燒錢4,300萬美元，降至2,400萬美元，減幅逾44%；9月每日平均燒錢1,800萬美元。

達美航空行政總裁Ed Bastian表示，從業績中可見疫情對於業務帶來衝擊，不過令人感到安慰的，是營收與燒錢情況逐漸改善。

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