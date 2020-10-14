全球經貿戰：華為遭美圍堵　深圳由經濟神話變「險地」？

中美科技戰，美國積極推動與中國脫鈎。日本媒體報道，深圳在40年來國內生產總值(GDP)創下暴增萬倍的驚人紀錄，卻也成為美中對峙最前線，原因在於，美方制裁的華為是以深圳為基地，且香港問題也可能導致深圳受重創。

日本媒體報道，1980年深圳被規劃成內地第一個經濟特區後便迅速發展，至2019年GDP已達到2.7萬億元人民幣，僅次於上海、北京，全國排行第三。目前深圳經濟規模是1980年1萬倍，不僅遠超內地整體增長率的216倍，還遠超當時一同被劃為特區的珠海市1,600倍和廈門市900倍。

不過，日媒指出，由於深圳跨國企業多，受到美中貿易衝擊也較大。美國政府禁止使用華為產品的企業跟政府部門做生意，並呼籲盟友圍堵華為，更限制華為供應商使用美國技術和軟件製造半導體產品。此外，在美國有1,900萬用戶的騰訊APP「微信」也可能成為特朗普政府封殺的對象。而這些被打壓的內地企業，正正都是來自深圳，以深圳為業務基地。

另一方面，香港問題也可能成為深圳的不利因素，因香港是世界進入內地的門戶，與其相鄰的深圳也受益頗深，一旦中美關係進一步惡化，經由香港流入的資金和人流放緩，可能對深圳造成很大打擊。

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