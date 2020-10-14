全球經貿戰：華為遭美圍堵 深圳由經濟神話變「險地」？
2020年10月14日 10:30
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中美科技戰，美國積極推動與中國脫鈎。日本媒體報道，深圳在40年來國內生產總值(GDP)創下暴增萬倍的驚人紀錄，卻也成為美中對峙最前線，原因在於，美方制裁的華為是以深圳為基地，且香港問題也可能導致深圳受重創。
日本媒體報道，1980年深圳被規劃成內地第一個經濟特區後便迅速發展，至2019年GDP已達到2.7萬億元人民幣，僅次於上海、北京，全國排行第三。目前深圳經濟規模是1980年1萬倍，不僅遠超內地整體增長率的216倍，還遠超當時一同被劃為特區的珠海市1,600倍和廈門市900倍。
深圳之所以能迅速發展，主要受惠於放寬限制、政府不干預民間經濟，且與香港相鄰，令其享有得天獨厚的發展優勢。近年深圳更誕生很多跨國企業，如華為的通訊基地台拿下全球三成以上市佔率，居全球首位；今年次季其智能手機供貨量也是全球第一。騰訊控股(00700)向開發《要塞英雄》的美國Epic Games等遊戲開發商收購股權；無人機大廠大疆在美國和日本等發達國家家獲利表現理想。
不過，日媒指出，由於深圳跨國企業多，受到美中貿易衝擊也較大。美國政府禁止使用華為產品的企業跟政府部門做生意，並呼籲盟友圍堵華為，更限制華為供應商使用美國技術和軟件製造半導體產品。此外，在美國有1,900萬用戶的騰訊APP「微信」也可能成為特朗普政府封殺的對象。而這些被打壓的內地企業，正正都是來自深圳，以深圳為業務基地。
另一方面，香港問題也可能成為深圳的不利因素，因香港是世界進入內地的門戶，與其相鄰的深圳也受益頗深，一旦中美關係進一步惡化，經由香港流入的資金和人流放緩，可能對深圳造成很大打擊。
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