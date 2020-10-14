【全球攬炒】疫情拖累！美連鎖影院AMC擬股權集資

新冠肺炎疫情於全球蔓延，社交距離措施重創電影業。外媒報道，美國連鎖電影院、全球最大影院連鎖公司AMC Entertainment稱手頭現金最快將於今年底前耗盡，公司目前正在考慮一系列潛在辦法以減輕自身的債務，當中包括申請破產。不過，AMC行政總裁Adam Aron其後作出澄清，指公司可能需要籌集更多資金，全部或大部分通過股權集資，並無其他應急計劃在進行，否認計劃申請破產。

AMC稱，若不籌集更多資金，或觀看電影人數沒有從目前疫情大流行期間的低位有所改善，按目前的現金消耗速度計算，預計公司現有現金資源將在今年底或明年初就會用光。

報道指出，為因應疫情對業務帶來的衝擊，AMC指公司正在布局一些潛在的籌集資金的方法，像是與業主就戲院地點的租賃付款進行談判、透過發債或股權融資，甚至是資產出售等。

截至10月9日，AMC已重新開放其598家美國影院中的494家，但受限公共衞生措施，入座率被限制在20至40%。且自戲院重新開放以來，到AMC場館觀看電影的人數約有220萬人次，按年銳減約85%。

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