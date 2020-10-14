地球好危險！20年來發生逾7千宗天災 最慘地區及國家係...

隨着地球暖化情況日益嚴重等問題，每年全球發生的災害有增無減，且奪去無數人命及造成巨額的經濟損失。據外電報道，聯合國減少災害風險辦公室(UN Office for Disaster Risk Reduction，UNDRR)公布「2000至2019年人類為災害所付出代價」(The Human Cost of Disasters 2000-2019)報告中，研究人員指控全球政治、企業領袖未能採取有意義的行動，以降低氣候變遷所造成的影響，以及阻止地球變成「數百萬人無法居住的地獄」。

報告又指，自2000年至2019年期間，全球共發生7,348宗地震、海嘯及颶風等重大自然災害，約123萬人喪失生命，且大大影響約42億人類的生活，產生高達2.97萬億美元的經濟損失。

可悲的是過去20年發生的天災次數，幾乎是對上一個20年的2倍，於1980至1999年全球共發生4,212宗天災。

值得深思的是，報告指多數天災與地球暖化、氣候變遷有關，令過去20年以來的洪災、風災、乾旱、熱浪、颶風及森林大火等等的次數均有顯著上升。其中又以亞洲區最受氣候災難重創，過去20年共發生3,068宗災害，其次為美洲的1,756宗，與非洲的1,192宗。

至於全球受災最嚴重的國家則為中國，共發生超過500宗天災，其次是美國的467宗。

而過去20年3宗致命巨大災害，每次均造成逾10萬人死亡，包括2004年的印尼海嘯、2008年在緬甸登陸的強烈颱風Nargis，以及2010年海地大地震。相反，孟加拉及印度因改善預警系統有效，間接阻止了災難發生或減少傷亡，變相救回不少人命。

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