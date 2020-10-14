【水源充足】港元匯率干預累計規模創2009年金融危機以來新高

外電報道，今年以來，香港金融管理局售出的港元數量，比2009年全球金融危機以來的任何一年都要多。

報道引述分析師指，4月美國聯儲局降息至近零，引發套利交易，吸引資金持續流入亞洲金融中心。6月底後，資金就被一系列大型企業在港上市所吸引，持續流入香港。典型例子，乃季內螞蟻集團即將在中、港兩地上市，傳集資規模達350億美元。

金管局周二(13日)共賣出逾百億港元。外電統計，這令今年至周二止，金管局沽出的港元總額達到2,306億港元，超過了2015年全年的2,270億港元，此前曾是2009年以來的最高水平，與去年香港社會動盪引發的走資危機形成強烈對比。

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