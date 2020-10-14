港股格局：溫傑料阿里短期見300元
2020年10月14日 10:46
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港股周三(14日)早段先升後回，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，恒指升至24,800點水平，較9月下旬低位已累升近1,700點，部分投資者先沽貨鎖定部分利潤也屬正常。短期港股仍受新冠肺炎疫情及美國總統大選等變數影響，雖然港匯繼續強勢，但也不要盲目樂觀，料24,600點會有一輪爭持，待企穩後才會上試兩萬五關，甚至25,500點。
龍頭新經濟股包括阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)、美團點評(03690)今早齊齊破頂。雖然螞蟻集團傳被中證監調查，或會影響上市進程，但相信對螞蟻營運和前景沒有影響，故阿里股價亦未見受累，周三早間高位298港元。他料阿里短期很大機會挑戰300元關口，仍具增長潛力的大型科技股仍是投資首選。
至於有傳滙豐控股(00005)未能參與安排國家財政部的債券發行，滙控股價曾跌至30元邊。溫指出，滙控本身前景不吸引，早前跌穿28元博反彈還可，但在30元以上不建議沾手。
中國恒大(03333)配售股份兼發行公司債集資，他同樣不建議沾手，一來內房股不是其行業首選，二來就算要揀，也不應該選連踩「三條紅線」(措施用以規範內房的融資情況)的恒大。
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