港股格局：溫傑料阿里短期見300元

港股周三(14日)早段先升後回，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，恒指升至24,800點水平，較9月下旬低位已累升近1,700點，部分投資者先沽貨鎖定部分利潤也屬正常。短期港股仍受新冠肺炎疫情及美國總統大選等變數影響，雖然港匯繼續強勢，但也不要盲目樂觀，料24,600點會有一輪爭持，待企穩後才會上試兩萬五關，甚至25,500點。

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