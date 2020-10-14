新冠肺炎：經濟不會急速下滑？美國兩大投行咁講...

疫情爆發為經濟帶來極大的不確定性，但從美國兩家大型銀行的業績中可見，他們似乎愈來愈有信心疫情不會很快使經濟陷入災難性下滑。

外媒報道，摩根大通(JP Morgan)和花旗集團第三季度僅留出28.7億美元的貸款損失撥備，不到分析師預期一半，撥備較少致利潤好於預期。兩行表示，消費者迅速償還了信用卡帳單，企業借款人亦償還了在防疫封鎖開始時的循環信貸額度，令他們感到鼓舞。

上半年，兩銀行大幅增加儲備金，稱希望對眾多不確定性作出預防。高管目前仍警告經濟將長期處於低迷狀態，但他們的行動表明，即使大流行病持續蔓延且國會未能就新刺激方案達成共識，部分最糟糕結果出現的可能性不太大。

摩通更預計，明年下半年開始消費者業務資產組合將出現實質性虧損，比最初預期的要遲。摩通首席財務官Jennifer Piepszak稱，基本情況有所改善，但不確定性仍然很高，仍有2,000萬人失業。鑑於消費者情況良好，認為直到明年下半年才會出現真正的實質性損失。

另方面，摩通和花旗都預計美國到2020年年底的失業率將比3個月前的預測低，但花旗預計未來兩年的經濟復甦將放緩。

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