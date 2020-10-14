【全球攬炒】英倫銀行行長警告英國前景面臨重大風險
2020年10月14日 10:55
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（Getty Images圖片）
英倫銀行行長貝利淡化英國經濟會出現V形復甦的說法，認為經濟活動雖然有所回升，但產出仍比去年年底的水平低約9%。
他直指，英國前景面臨着重大風險，新一輪的新冠肺炎疫情感染浪潮、英國民眾更加謹慎的行為，以及疫情所帶來的更持久結構性變化，都可能影響經濟前景。
貝利的言論與其首席經濟學家Andy Haldane的樂觀形成鮮明對比，後者強調英國經濟反彈看起來很有希望。
事實上，自疫情襲擊英國以來，決策者已擴大資產購買計劃，並將利率下調至創紀錄的0.1厘。貝利稱，當局現在正在評估英國實施負利率是否合適，但重申有關政策行動並非迫在眉睫。
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