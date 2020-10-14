港股格局：張智威指上升空間不大 續炒股不炒市
2020年10月14日 11:04
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股本月以來由低位反彈逾千點，現時恒指在50天線及100天線匯集區24,600點水平上落，預期後市上升空間不大，24,800點已有一定阻力。他補充，現時疫情仍然持續，環球經濟下行，大市升勢受阻，加上美國總統大選將至，此不明朗因素將影響股市表現，建議繼續炒股不炒市，留意熱炒的「ATMX」或半新股。
蘋果公司宣布推出新iPhone 12系列手機，張指出，手機孖寶舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)股價早前有反彈，但近日已見回落，相信炒作已告一段落。但就基本面而言，瑞聲近年積極開拓光學業務，料股價仍有追落後空間。
張智威又指，小米集團(01810)日前發布UWB技術，稱可達到厘米級定位，消息刺激股價急升。事實上，「ATMX」中以小米表現最為落後，技術上有望挑戰9月14日高位約23.95港元，料短線仍有些少上升水位。
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