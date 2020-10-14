港股格局：張智威指上升空間不大　續炒股不炒市

信誠證券聯席董事張智威表示，港股本月以來由低位反彈逾千點，現時恒指在50天線及100天線匯集區24,600點水平上落，預期後市上升空間不大，24,800點已有一定阻力。他補充，現時疫情仍然持續，環球經濟下行，大市升勢受阻，加上美國總統大選將至，此不明朗因素將影響股市表現，建議繼續炒股不炒市，留意熱炒的「ATMX」或半新股。

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