【糧食危機】世糧署警告未來半年需530億元以避免饑荒危機

全球糧食危機現惡化迹象，聯合國世界糧食計劃署警告，為避免新冠肺炎疫情引爆饑荒危機，未來6個月需要籌集68億美元(約530.4億港元)的資金以作支援；目前僅集資16億美元(約124.8億港元)。

聯合國糧食計劃署主管David Beasley補充，必須募集更多資金，以確保能避免爆發饑荒。事實上，今年至今已有700萬人死於飢餓，而疫情恐使全球的飢餓人數翻倍，造成再有100萬人因飢餓而死亡。如當局無法妥善應對疫情，飢餓死亡率更可能較上述數字增加3、4甚至5倍。

世界糧食計劃署是全球最大人道組織，資金來自於捐贈。該組織每年為約88個國家，約9,700萬人提供援助，但全球仍有1/9的人沒有足夠的食物。2019年，該組織為全球1,730萬兒童提供學校膳食，並向有需要援助的地區或國家提供420萬噸食物。

而自2016年以來，由於衝突和氣候變化的雙重打擊，全球的飢餓率再次上升。Beasley認為，如果考慮到目前地球上的財富，根本不應看到有一個小孩飢餓或餓死。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299