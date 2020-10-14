OPEC再降明年全球石油需求預測　復原速度遜預期

石油輸出國家組織(OPEC)周二(13日)發表月度報告，表示新冠肺炎疫情持續，預料2021年全球石油需求回升的速度將較先前預測緩慢，故再次下修2021年全球石油需求預測。

外媒報道，最新月度報告顯示，OPEC預料2021年全球石油需求每日將增加654萬桶，至9,684萬桶；相較9月預測的每日662桶，少了8萬桶。事實上，OPEC已自今年7月起逐步下修對2021年全球石油需求預測，當時預估每日增加700萬桶。

對於經濟前景，OPEC稱，儘管部分經濟體在於第三季顯著復甦，但由於各種不確定因素，尤其是疫情走勢，近期趨勢仍然偏弱。由於不確定性日益，預料第3季可觀的經濟復甦不會持續至第4季和2021年，因此亦下修今年第4季全球石油需求的預測每日22萬桶，但維持對今年石油使用量減少規模的預在每日947萬桶不變。

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