港元拆息︰1個月回落至0.39厘

2020年10月14日 11:34
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至0.09厘；1星期企0.13厘；與樓按相關的1個月回軟至0.39厘；3個月報0.55厘。
    14/10/2020
    隔夜 0.09625厘
    1星期 0.13036厘
    2星期 0.23982厘
    1個月 0.39661厘
    2個月 0.46750厘
    3個月 0.55000厘
    6個月 0.69804厘
    12個月 0.88887厘
    12/10/2020
    隔夜 0.05946厘
    1星期 0.13036厘
    2星期 0.23816厘
    1個月 0.40631厘
    2個月 0.46821厘
    3個月 0.54929厘
    6個月 0.70393厘
    12個月 0.88982厘
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