港元拆息︰1個月回落至0.39厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至0.09厘；1星期企0.13厘；與樓按相關的1個月回軟至0.39厘；3個月報0.55厘。

14/10/2020

隔夜 0.09625厘

1星期 0.13036厘

2星期 0.23982厘

1個月 0.39661厘

2個月 0.46750厘

3個月 0.55000厘

6個月 0.69804厘

12個月 0.88887厘

12/10/2020

隔夜 0.05946厘

1星期 0.13036厘

2星期 0.23816厘

1個月 0.40631厘

2個月 0.46821厘

3個月 0.54929厘

6個月 0.70393厘

12個月 0.88982厘

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