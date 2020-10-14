港元拆息︰1個月回落至0.39厘
2020年10月14日 11:34
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至0.09厘；1星期企0.13厘；與樓按相關的1個月回軟至0.39厘；3個月報0.55厘。
14/10/2020
隔夜 0.09625厘
1星期 0.13036厘
2星期 0.23982厘
1個月 0.39661厘
2個月 0.46750厘
3個月 0.55000厘
6個月 0.69804厘
12個月 0.88887厘
12/10/2020
隔夜 0.05946厘
1星期 0.13036厘
2星期 0.23816厘
1個月 0.40631厘
2個月 0.46821厘
3個月 0.54929厘
6個月 0.70393厘
12個月 0.88982厘
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