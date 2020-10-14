【高盛推介】騰訊創新高 留意高槓桿牛證
2020年10月14日 12:03
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(12日)突破550港元水平，升約3.2%。周三(14日)早段繼續上升，高見570元，為繼本年8月6日高見564元後再創歷史新高，跑贏大市。
騰訊將於下月中旬公布今年第三季業績，有券商預期公司期內收入可達1,230億元人民幣，按年升26%。該行維持騰訊「增持」評級，目標價620元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧淡倉，當中認沽證於過去8個交易日皆錄得資金流入，合共約3,250萬元，同期熊證亦共錄得約3,480萬元資金流入，分別為同期最多資金流入的個股認股證及牛熊證相關資產。進而觀察港股通資金流向，則見北水持續追捧騰訊，當中周一錄得約18.1億元資金淨買入。
投資者如看好，牛證方面可留意屬市場上最貼價、最高槓桿的騰訊牛證(58322)，收回價534.99元，行使價532.49元，換股比率100，槓桿比率16.8倍。
投資者如計劃部署認購證，可留意屬行使價560至620元間，2個月期以上產品中，槓桿最突出的騰訊購證(18246)，行使價618.68元，2020年12月24日到期，實際槓桿9.7倍。
另一方面，行使價498元附近、明年1月份到期的認沽證為近期熱門條款。投資者如看淡，認沽證方面可留意當中的騰訊沽證(15949)，行使價498元，2021年1月11日到期，實際槓桿9.6倍。
價外的選擇則可留意年期約3個月的高槓桿騰訊沽證(15568)，行使價470元，2021年1月4日到期，實際槓桿11.1倍。
投資者如計劃部署熊證，可留意騰訊熊證(55526)，收回價590元，行使價592.5元，換股比率500，槓桿比率18.3倍。
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