中國搶購日本國債　回報以外還有呢個考慮…

外電報道，在今年4至7月期間，中國購買淨額1.46萬億日圓(折合約1,073億港元)的日本中長期日本國債(JGB)，數量是去年同期的3.6倍之巨。對比之下，同期美國的購買量僅增加了30%。與此同時，歐洲賣出了價值3萬億日圓的日本國債。

JGB債券的收益率接近於零，論回報並不吸引，那為何中國會大手購入這類債券呢？

報道引述分析指，JGB作為固定收益證券，目前的收益率水平沒有太大吸引力，但要留意用甚麼貨幣購買這類債券。例如，中國實際上可以通過購買日圓的30年期日本國債並將其貨幣敞口換回美元，以額外提高0.56%的回報。貨幣互換的做法是，當兩方用不同的貨幣互相兌換等價的貨幣時，可起對沖匯率風險之效。事實上，不少機構購買日本國債，然後將貨幣掉期或對沖回美元，獲得了額外的基礎溢價。鑑於於人民幣在6月份兌日圓飆升，中國也可能試圖管理人民幣升值，拋售人民幣購買日圓計價的日本國債，有助於抑制部分升值。

另一個因素，是與全球同類債券相比，日本國債的收益率並不是最「貼地」的。即使實際上日本國債的收益率也略低於0%，日本的債券市場比許多其他國家的債券更具吸引力，瑞典，瑞士和歐元區核心國家的債券收益率都是負數。

隨着全球疫情惡化，投資者紛紛轉向政府債券的安全性，今年全球國債收益率已經下降。隨着價格上漲，收益率隨着彼此反向移動而下降。

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