港股格局：林嘉麒料會重上25000點
2020年10月14日 12:33
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港股高開後倒跌。宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示港股在今個星期初已累積一定升幅，加上最近兩天美股開始轉跌，恒指十月份上升動力不算太大，料於高位整固。
周三內地領導人南下發表講話為市場帶來動力，恒指短線有機會重上25,000點。另一方面，由於市場觀望美國總統大選選情及五中全會的「十四五」規劃，預料大市呈上落格局，若恒指成功企穩24,600點，可造就日後指數反彈。
合稱ATM的阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)及美團點評(03690)近日屢創新高，他指短期未見回調壓力，因相對美國科技股，港股的升幅較少，預料香港科技股將逐漸試高位，但仍需視乎第三季業績表現。
此外，蘋果公司舉行新手機發布會前，曾帶動蘋果概念股及手機設備股急升，惟周三相關股份開始回調，因短線好消息已告一段落。投資者可憧憬新手機公開發售時，再帶動股份短線上揚，但預料升幅有限。
他認為，相對手機設備股，手機股小米集團(01810)的值博率較高，因蘋果手機屬於中高端產品，價錢一向較為昂貴，今次蘋果新手機較市場預期貴，或會令部分打算換機的用家轉買價格較便宜的手機，從而推升小米於全球手機市場的市佔率。而從科技股估值來看，作為藍籌股的小米股價尚未破頂，未來有機會升上26或27元水平。
此外，周三汽車股走勢強勁，他指是因為個別公司初步公布勝市場預期的銷售數字，吸引資金流入一些估值較便宜及落後的汽車股有關。至於比亞迪股份(01211)第三季發盈喜，新能源汽車銷售佳，以致股價不斷向上，他預料短期股價可再試高位，惟擔心其估值較高。
傳統板塊方面，周二傳滙豐控股(00005)旗下滙豐銀行被排除為中國財政部發行離岸美元債券的承銷商之列，消息拖累股價下跌跌逾3%。他表示滙控面對各樣複雜的問題，而早前股份已由27元地位反彈至31元，相信現時趁壞消息回調。
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