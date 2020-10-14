港股格局：林嘉麒料會重上25000點

港股高開後倒跌。宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示港股在今個星期初已累積一定升幅，加上最近兩天美股開始轉跌，恒指十月份上升動力不算太大，料於高位整固。

周三內地領導人南下發表講話為市場帶來動力，恒指短線有機會重上25,000點。另一方面，由於市場觀望美國總統大選選情及五中全會的「十四五」規劃，預料大市呈上落格局，若恒指成功企穩24,600點，可造就日後指數反彈。

此外，蘋果公司舉行新手機發布會前，曾帶動蘋果概念股及手機設備股急升，惟周三相關股份開始回調，因短線好消息已告一段落。投資者可憧憬新手機公開發售時，再帶動股份短線上揚，但預料升幅有限。

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