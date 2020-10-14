中印惡鬥玩呢啲？ 印度擬推「牛糞燈」抵制「中國貨」

面對中國與印度關係持續惡化，以往很大程度依賴「中國貨」的印度正努力尋求「解脫」，其中計劃於10月「排燈節」生產超過3.3億盞牛糞燈來抵制中國貨，並稱以牛糞為原料的產品有巨大的潛力。

印度「全國牛類委員會」(RKA)由印度政府成立於2019年，旨在保護印度的本土牛。RKA主席凱瑟裡亞稱，目前印度每日可以大約生產19.2億公斤牛糞，以牛糞為原料的產品有「巨大、未開發的潛力」；正計劃於排燈節前生產3.3億盞牛糞製成的「環保燈」來抗衡中國產品，而且生產工作已經開始。除了牛糞燈，他們也推出一種自稱可以減少手機輻射、預防疾病的牛糞制「芯片」。

據印媒早前報道，該國市場上，由小型LED燈泡到昂貴的枝形吊燈，約90%為中國製造。有經營燈飾的經銷商指，自己的客戶主要是來自印度北部的零售商，他們大多只買中國製的燈飾，因其價格及質量上更具吸引性。

不過，印度網友卻普遍大潑冷水，其中有人擔心會造成可怕的空氣污染。

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