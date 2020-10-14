【瑞通推介】即市較多資金開恒指牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：有藥廠暫停新型肺炎疫苗測試，加上美國或未能在11月大選前出台新的經濟刺激方案，美股隔晚受壓，道指收報28,679點，跌157點或0.5%。

中國國家主席習近平周三(14日)出席深圳特區建立40周年慶祝大會，並發表重要講話。恒指周一(12日)高見24,702點，收報24,649點，大漲530點或2.2%，重上50及100天線。周三早段先升後回，24,800點得而復失，其後跌逾百點，於24,500點徘徊。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾2.1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.7億元，反映投資者預期港股急升過後將回落。周一其牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

新經濟股當中，ATM周三早段齊齊破頂，創新高，其後升幅稍收窄。而另一龍頭新經濟股小米集團發布UWB超寬頻技術，稱可達到厘米級定位，消息帶動小米周一飆8.3%，以近全日高位22.7元收市，是表現最佳藍籌。該股周三早段受制23元，其後曾倒跌近2%。周一有約8.4億元北水淨流入小米。輪證資金流方面，周一有超過2,100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近760萬元淨流入。

有傳中芯國際FinFET N+1先進工藝的晶片流片測試成功，配合有消息指台積電已獲美國商務部許可，可繼續向華為供貨一部分以成熟製程生產的晶片，刺激中芯周一曾飆13.9%，高見21.05元，收市維持近11.5%的升幅，報20.6元。由今月初低位16.74元計，累漲23%。中芯周三早段曾升約2%，升抵21元，其後轉跌，最多由即市高位挫6%。周一分別有逾1,500萬元和近210萬元淨流入其好倉和淡倉。

中國領導人南下深圳，刺激內地股市上升，內險股受帶動。中國人壽周一收升1.4%於18.22元，盤中一度重上50天線和18.4元。股份周三早段好淡爭持，考驗18元。周一有逾140萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

內銀股升勢更為凌厲。建設銀行周一最多飆6.7%，高見5.36元，收市企穩5.3元，大漲5.5%，一改近月反覆向下走勢，同時成交亦見配合增加。有券商預期內地監管機構將會給予銀行更多自主決定權來披露第三季差異化的業績增長，預料內銀第三季業績將勝預期。建行周三早段曾跌逾1%，於5.3元以下徘徊。周一有逾490萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流入。

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