【高盛推介】港交所落後大市　博反彈可吼高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周一(12日)升約1.3%。周三(14日)早段則再度回落，低開約0.6%後跌幅擴大，低見369.6港元，落後大市。

港交所將於下月11日公布第三季業績，有券商指港交所受惠於本季強勁現金交易量，料期內純利可達31.6億元，按年升43%。該行給予港交所「買入」投資評級，目標價430元。

觀察個股輪證資金流向，可見周一錄得約400萬元資金流入認購證。而牛證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約640萬元。淡倉方面，則見近期認沽證獲資金日買日賣，而熊證則於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約90萬元。

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