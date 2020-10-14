中國經濟：受1.4萬億扶持感召　海鮮檔也轉賣晶片？

美國打壓內地科技產業，市場預計月底內地公布的十四五規劃，將宣布大力支持本土半導體產業發展，料未來6年將投資1.4萬億元人民幣支持「國芯」。外電報道，今年以來，已有逾1.3萬家中小企註冊成半導體公司，以準備分享政府對半導體業的「補助」商機，更甚者是吸引本身從事賣海鮮的業者也來搶食，轉型做半導體企業。

報道引述市場數據顯示，今年首三季，逾1.3萬家內地企業登記為半導體商，單單9月份半導體廠商註冊家數急增30%，但這些公司大多缺乏半導體相關經驗，有些原本只是海鮮業者或汽車零件商。當中，一家名為「大連晨鑫」原本在賣海鮮，今年5月搶搭半導體熱，斥2.3億人民幣收購上海一家半導體公司51%股權；另外，一家名為「上海新朋原」原本是汽車零件製造商，今年7月註冊成半導體生產商，自去年底以來，在京滬等地半導體工廠投資逾4億元人民幣。

內地中小企湧入半導體業熱潮，相信與擬分享政府補貼有關，但畢竟這類企業缺乏發展半導體的經驗，亦可能非長期對行業作出投資，故瘋狂搶進的現象，對行業發展而言實非好事。

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