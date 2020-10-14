華爾街大師：美紓困方案未能解決下行周期　恐現史上最低回報

華爾街最受尊敬的意見領袖之一、連「股神」巴菲特也是其「粉絲」的投資大師橡樹資本董事長及聯合創辦人馬克斯(Howard Marks)睇淡經濟前景，認為美國國會即使推出新的紓困方案，也不能解決經濟下行周期的問題，並警告或出現史上最低回報，投資者要為經濟陷入艱難困境做好準備。

他認為，新冠肺炎疫情爆發數月以來，已感染全球3,700萬人，所帶來的持久損害包括州和市政府收入萎縮等，單靠經濟刺激措施並不足以扭轉美國和全球經濟所面臨的損害，疫情所造成的創傷已深，其影響或難以輕以易消除。根本原因，仍在於疫情須得到控制，否則經濟難以恢復。

此外，他指美國政府需要進一步擴大開支，以助市民、企業及城市至少在100年內擺脫最嚴重的疫情大流行之勢，但控制疫情的蔓延，意味着需要注入新資金以救經濟，而經濟復甦高度依賴於疫情的進展，以及財政支出的繼續。

美國聯儲局將利率降至0至0.25厘，並指在可預見的未來將維持超低的利率水平，馬克斯認為可向金融市場帶來重要的刺激信號，但長遠而言，亦會損害投資回報的預期，因聯儲局的利率愈低，債券的收益率就會愈低，即具有較高利率的優秀債券將升值。債券收益率較低意味着其對股票的競爭減少，因此股票不必便宜就能吸引買盤。而且，如果高質量資產變成高價並因此提供低預期收益，則劣質資產將被買入，意味着價格上漲而預期收益下降，因為相對於高質量資產而言，他們看起來更為便宜。

馬克斯補充，當大部分投資者都沒有降低他們所要求的回報率，為了達到相關的回報率，則需要承擔更高的風險，市場很容易受到負面的意外事件影響，恐將出現歷史上最低的預期回報率。

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