第三季辣招稅收20.19億元　按季急增6成

據稅務局的最新資料顯示，9月份各項物業辣招稅收共20.19億港元，較8月急增94.7%。期內涉及辣招稅的物業成交約1,928宗，按月升36%。

而在上月辣招稅收急升帶動下，第三季有關稅收達41.2億元，較第二季錄得的25.67億元，按季增60.5%，同期涉及物業交投亦增40.5%至5,174宗。但今年首9個月總辣招稅收僅89.735億元，較去年同期仍少約44.9%。

事實上，各項辣稅於9月份突然彈升，當中非本地買家及公司客入市時須付的買家印花稅(BSD)稅收錄6.57億元，按月增約1.83倍，涉及物業成交宗數維持42宗。同期涉及樓價15%的新住宅從價印花稅及非住宅物業的雙倍從價印花稅(DSD)的買賣宗數合共為1,852宗，較8月多37.6%，涉及稅款約13.44億元，按月大增71.3%。

相反，9月須繳付額外印花稅(SSD)成交則按月多4宗至34宗，稅額卻回落約10.8%至1,809.6萬元。

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