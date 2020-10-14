中美科技戰：傳華為擬拆分榮耀品牌　作價高達250億人幣

消息指，華為尚未確定最終出售哪些資產，但有機會涉及榮耀的品牌，研發和相關供應鏈管理業務。

報道指，基於華為受到美國制裁，華為打算專注於高端的手機業務，而非中低價位、針對每年輕人的榮耀品牌。

受消息刺激，神州數碼A股股價周三(14日)午後因觸及10%升幅上限而漲停板。

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