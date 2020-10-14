中美科技戰：傳華為擬拆分榮耀品牌 作價高達250億人幣
2020年10月14日 14:07
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外電引述消息指，華為正與神州數碼(000034.SZ)等公司洽談出售部分榮耀手機業務，其他的潛在買家亦包括中國電子產品製造商TCL和華為的競爭對手小米(01810)。據報交易總金額或高達250億元人民幣。
消息指，華為尚未確定最終出售哪些資產，但有機會涉及榮耀的品牌，研發和相關供應鏈管理業務。
報道指，基於華為受到美國制裁，華為打算專注於高端的手機業務，而非中低價位、針對每年輕人的榮耀品牌。
受消息刺激，神州數碼A股股價周三(14日)午後因觸及10%升幅上限而漲停板。
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