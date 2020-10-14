EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY首推50伙　入場費843.8萬

黃今證(左二)及陳永傑(中)。

各區新盤蜂擁登場。遠中集團香港區資產管理部總經理黃今證表示，黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，首張價單推出50伙，實用面積258至428方呎，扣除120天成交計劃可享折扣6%後，折實售價由843.8萬至1,612.6萬港元，呎價介乎25,986至39,873元。

買家亦可選用1,440天成交期入市，並可提前入住，期間可將單位分租率先享受租金回報，而首批推出單位亦將會送出6個月管家服務。周四(15日)起開放示範單位及收票，最快下周開售。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，港島區新盤供應短缺，今年區內暫錄成交中，僅約4.8%為一手單位，加上是次項目提供吸引付款計劃，相信銷售反應將會理想。

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