傳中國主權基金加大賣出不良資產規模

外媒引述知情人士稱，基金規模約1萬億美元的中國主權財富基金中國投資公司(CIC)加大出售不良資產規模，包括總部設在香港的商品交易商來寶集團(Noble Group)。

雖然新冠肺炎或令出售資產的難度提高，但消息透露，今年較早時間中投公司已組建專門團隊，並由董事總經理Benjamin Bao主導，以收回資產投資的價值，並可能撤離惡化多年的數十億美元項目，遭受檢視的資產主要包括長年虧損的能源及採礦公司。不過，除了拋售，暫時不清楚中投公司還會採取哪些措施，令陷入困境的資產能夠收回價值。

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