天星銀行委任姚文松為新任行政總裁。

虛擬銀行--天星銀行宣布，委任姚文松為新任行政總裁，前任總裁劉雪樵將從今年10月10日起擔任該行顧問，同時繼續擔任該行董事會成員及尚乘集團副主席。

該行指出，姚文松自去年12月加入該行擔任替任行政總裁，帶領團隊規劃多項業務發展，包括設定銀行商務拓展戰略、設計產品發展藍圖及開發不同的商業計劃等。姚擁有逾20年銀行及金融業界經驗，以及逾10年擔任高級管理層和行政總裁的資歷，涉獵銀行業界多個範疇，包括零售銀行的風險管理、銷售與營銷以至開發嶄新金融科技產品等。

事實上，虛擬銀行開業至今頻密出現人事變動，早前原擔任Livi Bank行政總裁的王瀾，轉投螞蟻銀行出任行政總裁；匯立銀行則由謝學海接任該行行政總裁。

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