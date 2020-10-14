「疫」市散貨？太古城第六期車位將分批發售

首批32個停車位及4個電單車位會以招標形式發售，只有該屋苑第六期住宅單位業主為合資格買家。每個住宅單位的業主可以遞交一份招標文件，以購買最多1個私家車車位及1個電單車車位。該公司指，首批私家車位指引價為300萬港元；電單車位指引價15萬元，截標日期為11月2日下午3時正。

該公司指出，太古城第六期住宅物業是指海景花園的青松閣(第33座)、翠榕閣(第34座)及綠楊閣(第35座)。

公司發言人續稱，是次推售車位計劃符合太古地產出售部分非核心資產，並將資金投資於新商機及公司核心項目的發展策略。公司現時著力處理六期的停車位銷售安排，至於會否推售其他期數的車位，公司仍在審視有關安排。第六期停車位售出後，將由太古城物業管理有限公司負責其日後的管理及日常營運。

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