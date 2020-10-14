歐股個別發展　Atlantia獲洽購業務飆7%

2020年10月14日 15:28
  • 東網電視
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    歐洲股市個別發展，其中英股升0.42%；德股升0.12%；法股跌0.04%。
    意大利傳媒報道，意大利的國有銀行CDP將聯同黑石集團及麥格理銀行收購基礎建設公司Atlantia的高速公路業務，Atlantia股價飆7%。
    荷蘭地圖和導航公司TomTom預測全年銷售額將下降25%，儘管汽車部門的業績超出了預期；TomTom跌1.23%。
    保安公司G4S今年前9個月的收入下降了2%，較上半年下跌1%惡化，但公司表示再融資後改善了成本控制和利息成本支出；G4S股價升0.14%。
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