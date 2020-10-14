【英國脫歐】最後衝刺48小時　貿易談判膠着…

英國與歐盟的貿易談判距離最後期限僅剩兩天，英國和歐盟的貿易談判陷入困局。其中，英國政府提及歐盟對漁業的強硬立場，歐盟要求英國在商業補貼等其他關鍵領域讓步。

英國首相約翰遜曾表示，如果到周四(15日)歐盟領導人在布魯塞爾舉行峰會時還沒有明顯進展，他將放棄談判。如果不能達成協定，英國年底將在沒有貿易協議的情況下脫歐，從而給數以百萬計已經飽受新冠肺炎疫情困擾的企業和消費者造成更多妨礙和額外的成本。

內媒引述野村外匯策略師Jordan Rochester表示，英國脫歐不確定性加劇，為了為無協議的結果做準備，可能掀起新一輪的英鎊對沖交易。市場已經反映了一定程度的脫歐溢價，但是最近幾個交易日在尋求對達成協議進行對沖。過去一周，形勢愈來愈緊張，這些對沖的需求可能會下降，相反可能會出現又一輪的無協議對沖，從而導致英鎊走低。

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