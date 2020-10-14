工銀亞洲推出ICBC Pay　支援本地及跨境支付服務

中國工商銀行(亞洲)宣布，聯同銀聯國際正式推出支持銀聯二維碼移動支付功能ICBC Pay，支援本港及跨境移動支付服務，透過開發虛擬電子信用卡在內的多元化信用卡產品，研發新的電子支付方式。

ICBC Pay可支援港澳兩地超過5.5萬間商戶，該行總經理王冰玲表示，「無卡消費」成為市場的新趨勢，是次推出的ICBC Pay，配合銀聯二維碼跨境支付功能，將金融科技應用到日常生活。

銀聯二維碼實現跨境通用，電子錢包產品綁定銀聯卡後，可在所有支持銀聯二維碼的國家和地區使用。銀聯二維碼產品符合國際EMV標準，可保障消費者資金安全。

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