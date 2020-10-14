【市後重點睇】港匯呈強　道期靠穩

美匯指數處93.59，離岸人民幣(CNH)報6.7334，港匯企7.7501，美元兌日圓處105.43，歐元報1.1744，英鎊跌至1.2863。金價處1,896美元。布油報42.2美元，紐油企40美元以下。道指期貨升58點。

●市後關注點

-20:30 美國9月生產物價指數(PPI)

●【糧食危機】世糧署警告未來半年需530億元以避免饑荒危機。

●【全球攬炒】

-英倫銀行行長警告英國前景面臨重大風險。

-疫情拖累！美連鎖影院AMC擬股權集資。

●全球經貿戰：

-華為遭美圍堵，深圳由經濟神話變「險地」？

-傳英國擬推新法防外國併購關鍵資產。

●新冠肺炎：

-英國希思路機場9月旅客量急挫八成。

-經濟不會急速下滑？美國兩大投行咁講...

-達美航空上季轉虧421億，恢復需時至少兩年。

●地球好危險！20年來發生逾七千宗天災，最慘地區及國家係...

●OPEC再降明年全球石油需求預測，復原速度遜預期。

●南韓央行維持利率不變，符預期。

●新加坡第三季經濟縮7%，金管局維持匯率區間斜率不變。

●傳中國主權基金加大賣出不良資產規模。

●中國9月新增貸款1.9萬億人民幣，高過預期。

●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY首推50伙，入場費843.8萬。

●「疫」市散貨？太古城第六期車位將分批發售。

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