【市後重點睇】港匯呈強 道期靠穩
2020年10月14日 16:15
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美匯指數處93.59，離岸人民幣(CNH)報6.7334，港匯企7.7501，美元兌日圓處105.43，歐元報1.1744，英鎊跌至1.2863。金價處1,896美元。布油報42.2美元，紐油企40美元以下。道指期貨升58點。
●市後關注點
-20:30 美國9月生產物價指數(PPI)
●恒生指數全日收報24,667點，升17點或0.07%。主板成交1,543億港元。科網股撐市，「ATM」齊創新高，騰訊收報573.5元，升2.96%。阿里巴巴再逼近300元大關，收報297.6元，升1.91%。美團點評收報278.4元，升1.16%。https://bit.ly/2FsjhJl
●A股快報：滬綜指收跌0.5%，外資淨賣出15億人民幣。https://bit.ly/33VKP36
●【深度解構】美元半年貶5%，係時候買入嗎？https://bit.ly/3lPNemd
●【糧食危機】世糧署警告未來半年需530億元以避免饑荒危機。
●【全球攬炒】
-英倫銀行行長警告英國前景面臨重大風險。
-疫情拖累！美連鎖影院AMC擬股權集資。
●全球經貿戰：
-華為遭美圍堵，深圳由經濟神話變「險地」？
-傳英國擬推新法防外國併購關鍵資產。
●新冠肺炎：
-英國希思路機場9月旅客量急挫八成。
-經濟不會急速下滑？美國兩大投行咁講...
-達美航空上季轉虧421億，恢復需時至少兩年。
●地球好危險！20年來發生逾七千宗天災，最慘地區及國家係...
●OPEC再降明年全球石油需求預測，復原速度遜預期。
●南韓央行維持利率不變，符預期。
●新加坡第三季經濟縮7%，金管局維持匯率區間斜率不變。
●傳中國主權基金加大賣出不良資產規模。
●中國9月新增貸款1.9萬億人民幣，高過預期。
●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY首推50伙，入場費843.8萬。
●「疫」市散貨？太古城第六期車位將分批發售。
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