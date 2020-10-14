日相菅義偉料增財政支出　國債孳息率趨陡

中國於4至7月購買超過1.4萬億日圓的中長期國債，同樣值得注意的是日本國債孳息率曲線持續趨陡，反映市場預期日本首相菅義偉可能在選舉前增加支出。

Nissay Asset Management固定收益部門總經理Eiichiro Miura表示，人們擔心菅義偉可能在選舉前採取擴張性的財政刺激措施，對更多債券發行集中在長期債券中。

據報，日本政府據悉正準備推出另一套刺激方案以提振受到新冠肺炎疫情衝擊的消費。若日本發行更多長期國債以支持財政支出，超長期債券將會受壓，這將導致長期債券的孳息率上升，因為債價與孳息率呈反比關係。10年與30年期債券價差周三擴大至61.5個基點，為去年4月以來最大價差。

投行巴克萊預計，日本30年期國債孳息率今年可能攀升至0.7%，20年期債則可能升至0.5%，上一次達到這些水平是在2019年1月。

日本國債孳息率曲線持續趨陡對日本養老基金和保險公司而言是個福音，因為面對超低收益率，他們正努力尋找提高回報率的方案。

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