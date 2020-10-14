新股專輯：傳卓越商企服務擬上限定價10.68元
2020年10月14日 16:31
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中國商務物業管理服務提供商卓越商企服務(06989)將於下周一(19日)掛牌，市場消息指，該公司擬以招股價上限10.68港元定價，集資32.04億元。
該公司已於周一截止認購，每股招股價介乎9.3至10.68元，每手1,000股，入場費10,787.62元。
另外，該公司引入9名基礎投資者，共認購1.5億美元等值股份。包括騰訊(00700)認購4,500萬美元、京東(09618)投資2,000萬美元、南方基金管理及雪湖資本(Snow Lake)各認購1,700萬美元；3W Fund 認購1,300萬美元、奧陸資本認購1,100萬美元、東證國際及撲石資本各認購1,000萬美元、銘石基金認購700萬美元。
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