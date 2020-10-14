新股專輯：藥明巨諾傳本周尋求港交所上市聆訊
2020年10月14日 16:33
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據外媒報道，藥明康德(02359)及美國朱諾治療(Juno Therapeutics)共同創立的細胞療法公司藥明巨諾(JW Therapeutics)計劃本周尋求港交所上市聆訊。早前傳該公司計劃集資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。高盛及瑞銀為聯席保薦人。
該公司亦為尚未有盈利或收入生物科技公司。目前有7種在研產品，其中針對復發或難治的淋巴瘤療法Relmacabtagene autoleucel(relma-cel)，屬於CAR-T療法(透過患者自身的免疫系統殺死癌細胞)，並已於2020年6月，獲中國國家藥監局受理審理用作瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)三線療法的新藥申請。是次集資所得將用於產品研發及一般營運用途。
朱諾為該公司最大股東，持股26.09%，藥明康德則持有14.2%，為第三大股東。公司先後進行4輪融資，當中2019年11月進行的X系列融資是為朱諾而設，以每股優先股21.43美元，向Juno發行合共46.6553萬股優先股，代價1,000萬美元，作為無償支付給Juno的付款。
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