中國9月新增貸款1.9萬億人民幣　高過預期

人民銀行公布，中國9月份新增人民幣貸款、社會融資規模增量及廣義貨幣供應量(M2)增長均高過預期。

人行數據顯示，中國9月份新增貸款1.9萬億元人民幣(下同)，按年多增2,047億元，高過預期的1.7萬億元；8月為1.2775萬億元。首三季，中國新增貸款增加16.26萬億元，按年多增2.63萬億元。分部門看，住戶部門貸款增加6.12萬億元；企(事)業單位貸款增加10.56萬億元；非銀行業金融機構貸款減少4,720億元。

9月份，社會融資規模增量34,800億元，高過預期的30,000億元。9月末，M2餘額216.41萬億元，按年增長10.9%，高於前值及預期的10.4%。狹義貨幣(M1)餘額60.23萬億元，按年增長8.1%。流通中貨幣(M0)餘額8.24萬億元，按年增長11.1%。

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