【產經直播】港股短期挑戰25000關？
2020年10月14日 16:45
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隔晚美股下跌，港股周三(14日)反覆靠穩，恒指收報24,667點，微升17點。而成交增至1,543億元。港股有冇條件挑戰25,000點關？
有傳阿里巴巴(09988)旗下的螞蟻集團內地上市計劃或涉及利益衝突，或影響上市時間，不過消息無阻阿里巴巴(09988)股價破頂，而其餘兩大科網股騰訊控股(00700)及美團點評(03690)亦齊齊創新高，強勢股唔怕高追？
蘋果公司iPhone 12系列5G手機終於曝光，不過就無乜驚喜，手機設備股普遍受壓。板塊消息又炒完，有賺都係放咗先？
汽車股再起動，比亞迪股份(01211)提升盈利預測，並預料新能源乘用車業可取得更快增長。不過股份近期升勢凌厲，追唔追得過？東風集團(00489)回A上市獲受理，即市最多升逾7%，仲炒唔炒得起？豪華車經銷商(4S股)又諗唔諗得過？
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