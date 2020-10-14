【產經直播】港股短期挑戰25000關？

隔晚美股下跌，港股周三(14日)反覆靠穩，恒指收報24,667點，微升17點。而成交增至1,543億元。港股有冇條件挑戰25,000點關？

蘋果公司iPhone 12系列5G手機終於曝光，不過就無乜驚喜，手機設備股普遍受壓。板塊消息又炒完，有賺都係放咗先？

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