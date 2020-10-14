ST. GEORGE'S MANSIONS特色戶2.38億沽　呎價近7.15萬雙破頂

單位屬四房四套大宅間隔，盡覽加多利山及洋房群景觀，設有私人電梯大堂，私隱度高。是次成交價包括3個車位。

該公司集團聯席董事田兆源稱，項目備受富豪家族及企業家追捧，是次買家鍾情加多利山地段，睇好豪宅承接力。項目更為集團繼西貢133 PORTOFINO後，全港第2個獲國際級《WELL建築標準™️》Core V.2認證的住宅項目，住戶可享健康潔淨生活，設空氣質量監測器及紫外光殺菌空氣淨化系統。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299