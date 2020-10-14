ST. GEORGE'S MANSIONS特色戶2.38億沽 呎價近7.15萬雙破頂
2020年10月14日 16:49
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超級豪宅新盤再錄天價承接。信和置業(00083)等合作發展的何文田嘉多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，周三(14日)以招標形式售出第1座23樓A室頂層連天台特色戶，成交價2.38億元，單位實用面積3,330方呎，連2,933方呎天台，成交呎價71,471元，料創今年九龍區分層住宅成交價及呎價新高。
單位屬四房四套大宅間隔，盡覽加多利山及洋房群景觀，設有私人電梯大堂，私隱度高。是次成交價包括3個車位。
該公司集團聯席董事田兆源稱，項目備受富豪家族及企業家追捧，是次買家鍾情加多利山地段，睇好豪宅承接力。項目更為集團繼西貢133 PORTOFINO後，全港第2個獲國際級《WELL建築標準™️》Core V.2認證的住宅項目，住戶可享健康潔淨生活，設空氣質量監測器及紫外光殺菌空氣淨化系統。
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