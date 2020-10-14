穆迪：傳統銀行全球支付市場份額下跌 盈利勢受壓
2020年10月14日 16:55
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數碼化大勢下消費者轉投數碼金融產品及支付工具，國際評級機構穆迪表示，隨着傳統銀行在全球支付市場的份額下跌，其將失去在金融消費領域的競爭優勢，更有機會被降級為「產品製造」角色。分析認為，傳統銀行盈利將會受壓。
穆迪指，現時歐美銀行業透過廣泛的金融產品，在全球支付市場保持核心地位，惟承受着數碼銀行及小型金融科技市場的競爭壓力。在中國，螞蟻集團旗下的支付寶及騰訊(00700)旗下的微信支付在零售支付市場快速發展，並持有重要市場份額。
穆迪高級副總裁Warren Kornfeld認為，傳統銀行在電子零售支付的交易份額減少，或反映其在吸引及維持零售用戶的能力亦逐漸減低，預計傳統銀行在數碼化大勢下盈利受壓。
穆迪表示，消費者可借助數碼工具更好地管理其現金流，從而維持較低的銀行存款餘額，長遠而言，傳統銀行或需要支付更多費用以維持存款流入。
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