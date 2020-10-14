綜合溢利預期增加，主要是受非洲豬瘟疫情及國內生豬供應偏緊的影響，活豬價格較去年同期大幅上升，因而經營活豬養殖及銷售的兩間聯營公司利潤較去年同期大幅增加；聯營公司黃龍食品工業有限公司的主要產品單位毛利較去年同期上升，使該聯營公司虧損較去年同期減少；馬口鐵產品銷量雖然上升，但售價和單位毛利較去年同期下跌，導致馬口鐵業務利潤減少；及集團所持有的投資物業價值有所下跌，錄得投資物業估值損失，去年同期沒有錄得估值損失。

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