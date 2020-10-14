中廣核新能源9月發電量按年增加近23%
2020年10月14日 16:59
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中廣核新能源(01811)公布，2020年9月按合併報表口徑完成發電量1,229.3吉瓦時，較2019年按年增加22.9%。其中，中國風電項目增加68.4%，中國太陽能項目增加78.3%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少65.8%，中國水電項目增加32.4%及韓國燃氣項目增加22.1%。
截至2020年9月30日止9個月，集團累計完成發電量10,270.5吉瓦時，比2019年同期增加1.3%。其中，中國風電項目增加43.3%，中國太陽能項目增加61.5%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少76.4%，中國水電項目減少10.2%及韓國燃氣項目減少2.1%。
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