中廣核新能源9月發電量按年增加近23%

截至2020年9月30日止9個月，集團累計完成發電量10,270.5吉瓦時，比2019年同期增加1.3%。其中，中國風電項目增加43.3%，中國太陽能項目增加61.5%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少76.4%，中國水電項目減少10.2%及韓國燃氣項目減少2.1%。

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