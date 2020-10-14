澳門去年疊碼仔稅收大減

澳門財政局將2019年度政府預算執行情況報告提交當地立法會，當中披露2019年度博彩中介人(俗稱疊碼仔)佣金的稅項為2.99億澳門元，較2018年度的3.94億澳門元大幅下降24.1%，也顯著低於政府最初預算會收到的3.6億澳門元。文件沒有解釋疊碼仔交稅大幅減少的原因，但市場認為，與貴賓廳業務收縮有關，並且這趨勢將會持續幾年。

事實上，多項指標都顯示澳門貴賓業務正在收縮，例如翻查2019年全年澳門貴賓博彩收入較2018年減少18.58%，佔總體賭收的比例亦按年減少8.6個百分點至約46.2%。另外，今年1月獲發牌的疊碼仔數目按年減少4個至96個，並且是連續7年下跌。

券商瑞信於9月時發表報告，表示監管壓力、流動性收緊、持續的下行周期等因素，都影響着澳門貴賓廳的營運系統，相信有關業務在未來幾年都會持續收縮。而一旦缺少了健康的貴賓賭廳系統，也令高級中場賭客的資金難以調動，阻礙相關業務的發展，也令未來新開業的賭場難有好的成長。

另方面，內地媒體報道，內地的刑法修正案(十一)草案周二(13日)提請十三屆全國人大常委會進行二次審議，其中擬修改賭博犯罪規定，加大處罰力度。報道指，近年來跨境賭博犯罪嚴重，致使大量資金外流等。本次修改擬進一步調整開設賭場罪的刑罰配置，同時增加境外賭場人員組織、招攬公民出境賭博犯罪。

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