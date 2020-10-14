9月舖位租賃創16個月新高　惟空置率繼升

第三波疫情回穩後，舖位租賃交投做好，但空置率持續上升。中原(工商舖)指出，9月最錄得約449宗租務成交，為去年5月錄得約488宗後的16個月新高記錄，更較8月份的396宗高出13.4%。而由於大樓面退租情況持續，加劇核心區舖位空置率上升，其中以尖沙咀區按月升幅最大。

該公司商舖部董事黃偉基表示，中原(工商舖)統計，按成交樓面面積計算的話，9月份涉及的租用樓面面積約80.98萬方呎，較8月份的55.61萬方呎高出約45%。

根據該公司資料顯示，9月份本港五大核心消費區，包括中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀及旺角的商舖空置率續升，升幅由0.05至0.38個百分點。其中升幅最高的尖沙咀區，由8月約16.48%升至最新約16.86%。而五區中空置情況最嚴重的是中環，上月份舖位空置率約20.45%，按月上升約0.07個百分點。至於另一個港島核心購物區銅鑼灣，同月商舖空置率亦增約0.07個百分點，不過整體空置率就為五區中最低，錄得約11.66%。

黃氏分析，隨着不少業主接受現實，在租金叫價及租務優惠上作配合，預料第四季舖位租務交投量將會有所突破。然而，由於承租大樓面的大型品牌對租舖態度偏保守，因而影響吸納空置樓面，部分更會因而縮減規模，預料此舉將令核心區舖位空置率持續高企。

中原(工商舖)預期，未來數月市場對舖位需求仍會持續，加上經濟氣氛漸轉向好，市場將會逐步消化交吉樓面，惟核心區舖位空置率將會持續橫行，相信要經一段長時間調整才會有好轉。

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