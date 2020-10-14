3香港︰全港5G網絡覆蓋率已屆99%

蘋果公司(Apple Inc.)剛剛終於推出支援5G的iPhone，3香港亦順勢加設一個平一截的5G月費計劃，月費288元包30GB本地數據和無限本地通話分鐘，合約期3年，比4月時首發的388元及688元計劃平一截。該公司又推出了「全新5G機王SIM月費計劃」，客戶可享2,000元機王現金券及9,999易賞錢積分，並以每月58元的價錢購買月費計劃數據「用爆」後的無限4.5G數據。

和電香港行政總裁古星輝相信，5G制式iPhone面世相信會刺激5G上客量，因為公司的客戶大部分用iPhone，又指288元已經是中高檔的4G月費，因此5G滲透率之提高有利於每月每戶平均收入(ARPU)。

和電香港署理技術總裁何錦輝表示，其2.1GHz頻譜並無使用DSS(動態頻譜共享)技術，主要是認為效率會有損耗，2.1GHz已經能夠應付4G和5G的需要。3香港亦宣布推出「優化網絡客戶報料機制」，客戶的意見如被採納於網絡升級，可免1個月月費。

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