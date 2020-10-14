聯合地產私有化被拒 聯合集團或上訴
2020年10月14日 18:28
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高等法院日前下發判決書拒絕聯合集團(00373)私有化聯合地產(00056)，兩家公司今日(14日)刊發公告，指聯合地產、聯合集團及要約人(聯合集團旗下陽山投資)目前正就與判決書有關之適當行動包括就判決書提出上訴之可行性，徵詢法律意見。
公告稱，根據高等法院規則，聯合地產可於判決書日期起計28天內，即今年11月6日或之前，就判決書向上訴法庭提出上訴。聯合地產股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。
如需要恢復買賣，聯合地產將須遵守相關上市規則，其中包括刊發其截至今年6月30日止6個月之中期業績公佈及中期報告，並考慮還原每手買賣單位之變動。
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