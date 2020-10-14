聯合地產私有化被拒 聯合集團或上訴

公告稱，根據高等法院規則，聯合地產可於判決書日期起計28天內，即今年11月6日或之前，就判決書向上訴法庭提出上訴。聯合地產股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

如需要恢復買賣，聯合地產將須遵守相關上市規則，其中包括刊發其截至今年6月30日止6個月之中期業績公佈及中期報告，並考慮還原每手買賣單位之變動。

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